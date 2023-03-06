Подмосковье 06 марта 2023, 14:41 Подмосковные гандболисты стали победителями первенства России

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Спортсмены из Подмосковья выиграли первенство России по гандболу в Астрахани. В турнире участвовали юноши до 19 лет. Команда региона из воспитанников училища олимпийского резерва № 4 обыграла астраханцев со счетом 37:23.

В соревнованиях участвовали 10 команд из Московской, Ярославской, Ростовской, Астраханской, Вологодской областей, а также из Ставропольского и Пермского краев, Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга и Москвы.

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Лучше всего по итогам турнира себя проявили Кирилл Акрамов, который отправил в ворота врага шесть мячей, а также Иван Шельменко и Иван Кузнецов.

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