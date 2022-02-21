Подмосковные фельдшеры запустили флешмоб к своему празднику

День фельдшера отмечают в России сегодня, 21 февраля. Сотрудники скорой помощи из Подмосковья запустили в социальных сетях тематический флешмоб — они делятся личными историями о своем пути в профессии.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, флешмоб проходит уже второй год подряд.

Те, кого поздравляют в этот день, при желании размещают в социальных сетях истории с хештегом #фельдшеромбыть.

Я хочу поздравить всех фельдшеров в регионе, поблагодарить за чуткость, профессионализм и пожелать, самое главное, здоровья Светлана Стригункова.

Она отметила, что сейчас в Подмосковье работают свыше пяти тысяч фельдшеров. В основном они трудятся на подстанциях скорой помощи.

«Все понимают, какая нагрузка ложится на них последние два года из-за коронавируса», — добавила Стригункова.

И если в прошлом году участниками флешмоба были только фельдшеры Подмосковья, то в 2022-м их поддержали коллеги из Воронежской, Оренбургской, Сахалинской областей и не только.

С января в регионе появилась новая мера поддержки врачей, медсестер и фельдшеров — выплата на аренду жилья. Ввели ее по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.