Свыше 1,8 тысячи врачей Подмосковья получили выплату на аренду жилья

Уже свыше 1,8 тысячи врачей Московской области получили компенсации за съемное жилье. Выплату в размере 20 тысяч рублей ввели 1 января. Это сделали по решению губернатора региона Андрея Воробьева.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, речь идет о новой мере поддержки медиков Подмосковья.

Наша цель — поддержать тех, кто уже работает в системе здравоохранения, и создать условия для привлечения новых кадров Светлана Стригункова.

Она напомнила, что льгота доступна фельдшерам, а также медсестрам. Заявку можно подать на областных «Госуслугах». Ее рассмотрят за 10 рабочих дней.

Ежемесячная выплата составит 20 тысяч рублей — эти деньги станут компенсацией за съемное жилье.

Выплата положена медицинским работникам, у которых нет жилых помещений в Подмосковье и у которых супруги, дети тоже не имеют никакой жилплощади в регионе.