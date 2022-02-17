facebook_pixel
    17 февраля 2022, 13:34

    Свыше 1,8 тысячи врачей Подмосковья получили выплату на аренду жилья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уже свыше 1,8 тысячи врачей Московской области получили компенсации за съемное жилье. Выплату в размере 20 тысяч рублей ввели 1 января. Это сделали по решению губернатора региона Андрея Воробьева.

    Свыше 1,8 тысячи врачей Подмосковья получили выплату на аренду жилья | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, речь идет о новой мере поддержки медиков Подмосковья.

    Наша цель — поддержать тех, кто уже работает в системе здравоохранения, и создать условия для привлечения новых кадров

    Светлана Стригункова.

    Она напомнила, что льгота доступна фельдшерам, а также медсестрам. Заявку можно подать на областных «Госуслугах». Ее рассмотрят за 10 рабочих дней.

    Ежемесячная выплата составит 20 тысяч рублей — эти деньги станут компенсацией за съемное жилье.

    Выплата положена медицинским работникам, у которых нет жилых помещений в Подмосковье и у которых супруги, дети тоже не имеют никакой жилплощади в регионе.