Подмосковные больницы получили еще 14 аппаратов для высокоточных операций

На новое эндоскопическое оборудование для подмосковных больниц потратили более 100 миллионов рублей с начала года. Всего в них поставили 14 единиц техники. Это гастроскопы, колоноскопы, бронхоскопы и другие аппараты.

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Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что поставленное оборудование будут применять для проведения высокоточных исследований и малоинвазивных операций, а также биопсии, что особенно важно для онкобольных пациентов. Новую технику получили больницы Электростали, Дмитрова, Солнечногорска, Люберец и другие.

Заведующий ЛОР-отделением Дмитровской больницы Сергей Якунин рассказал, что благодаря двум новым риноларингофиброскопам их пациенты смогут быстрее восстанавливаться.

«Преимуществом таких вмешательств является малая травматичность и инвазивность, а также короткий и легкий реабилитационный период», — сказал врач.

Технику приобрели по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что с начала года больницы региона получили более 800 единиц нового оборудования. Это приборы для КТ, МРТ, ангиографы и не только.