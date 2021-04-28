Подмосковные больницы получат еще 350 медицинских аппаратов

Новое медицинское оборудование закупили в больницы Подмосковья. Это 350 паллиативных аппаратов. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Среди оборудования, например, аппараты для ингаляционной терапии, вакуумные экстракторы для откачивания жидкости и откашливатели.

Задача — обеспечить паллиативных пациентов качественной медицинской помощью. В связи с этим закупаем новое оборудование Светлана Стригункова.

По словам министра, в ближайшее время больницы получат 93 аппарата для аспирации, 120 насосов для энтерального питания и по 70 ингаляционных систем и откашливателей.

Новую технику получат более 50 медицинских центров. Среди них Московский областной детский хоспис, а также больницы в Домодедове, Ступине, Талдоме, Чехове, Раменском и не только.