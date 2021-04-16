Подмосковные больницы получат еще 228 аппаратов для проверки зрения

Больницам Подмосковья закупили новое оборудование для проверки зрения. Это 228 аппаратов. Например, для измерения внутриглазного давления. Технику обновят в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она добавила, что областным больницам купили бесконтактные компьютерные тонометры.

Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога Светлана Стригункова.

Стригункова отметила, что это поможет обнаружить болезнь на ранней стадии и своевременно начать ее лечение.

Современные аппараты поступят в больницы Люберец, Мытищ, Ногинска, Раменского и других городских округов Московской области.