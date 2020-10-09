Подмосковные больницы получили 39 новых аппаратов для проверки зрения

В больницы Подмосковья поставили компьютерные тонометры, аппараты для электрофизиологических исследований и другую технику. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику. Порой патологии протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование Светлана Стригункова.

По словам Стригунковой, это позволит заметить все отклонения на ранней стадии и уже приступить к своевременному лечению.

С начала года новые аппараты для диагностики зрения передали почти 30 медицинским учреждениям в Московской области. Это сделали по национальному проекту «Здравоохранение».