09 октября 2020, 12:52
Подмосковные больницы получили 39 новых аппаратов для проверки зрения
В больницы Подмосковья поступило 39 новых аппаратов для диагностики зрения. Современное оборудование им закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Оно появилось уже в учреждениях Балашихи, Одинцова, Щелкова и не только.
В больницы Подмосковья поставили компьютерные тонометры, аппараты для электрофизиологических исследований и другую технику. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику. Порой патологии протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследованиеСветлана Стригункова.
По словам Стригунковой, это позволит заметить все отклонения на ранней стадии и уже приступить к своевременному лечению.
С начала года новые аппараты для диагностики зрения передали почти 30 медицинским учреждениям в Московской области. Это сделали по национальному проекту «Здравоохранение».