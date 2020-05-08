Подмосковные автобусы задействовали в акции «Бессмертный полк». На окнах разместили портреты ветеранов

Подмосковный транспорт задействовали в акции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, на окнах автобусов разместили больше 500 портретов тех, кто сражался за родину.

Фотографии ветеранов в общественном транспорте — это часть акции «Бессмертный полк». Из-за пандемии коронавируса ее в этом году проведут онлайн.

На окнах портреты разместили уже в автобусах Долгопрудного, Домодедова, Лыткарина, Королева, Одинцова, Химок, Балашихи, Реутова и других округов. Это фоторафии героев, которые в годы войны трудились в дорожно-транспортной отрасли, и жителей Подмосковья, участвовавшие в битвах.

«Эти портреты напомнят всем пассажирам и автомобилистам о великом подвиге нашего народа на войне», — отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Кроме того, на автобусах разместили стикеры, напоминающие о событиях войны, участниках битв и тружениках тыла, которые работали и жили в Подмосковье. Наклейки увидят пассажиры в Мытищах, Щелкове, Ивантеевке, Истре, Клину и других округах.

А в рамках акции «Лучи Победы» жителям предложили в День Победы зажечь у окон в 22:00 фонари или свечи. В это время все подмосковные автобусы, работающие на линиях, почтят память погибших — посветят фарами и посигналят.

Еще жителям предложили вывесить на окнах квартир и домов фотографии родственников на целый день.