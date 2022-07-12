Подмосковные автобусы получили новые брендированные шины

Новые брендированные шины поставили для подмосковных автобусов. Их будут использовать для транспорта большого и средних классов. Покрышки выдерживают большие нагрузки, устойчивы к проколам и любым условиям.

Дизайн шин изменили в 2020 году, когда «Мострансавто» начал развивать свою концепцию стиля. На внешней боковине можно увидеть логотип компании.

По сообщению МТДИ, более 8500 покрышек четырех размеров находятся на складе в Ногинске, оттуда они поступят в другие муниципалитеты. Они обеспечат плавный ход, высокую маневренность и сцепление, а гарантия составит пять лет с даты изготовления.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как будет развиваться подмосковный транспорт.