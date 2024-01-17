Подмосковье 17 января 2024, 14:12 Подмосковные автобусы будут работать до 3 часов ночи в Крещенскую ночь Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Православные отметят Крещение в ночь с 18 на 19 января. Для удобства жителей автобусы продлят режим работы до трех часов ночи.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, всего для жителей обустроят 227 купелей, до которых можно будет добраться на 325 автобусных маршрутах. По словам главы ведомства Алексея Гержика, интервалы движения между рейсами составят 20 минут.

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«По традиции в Крещение работа части автобусов, следующих по маршрутам до храмов и купелей, будет продлена до трех часов ночи. Это позволит обеспечить комфортный проезд для жителей и гостей региона. Изменения затронут 325 маршрутов, следующих до 227 мест купания верующих. В транспортном обслуживании будет задействовано более 1,8 тысячи автобусов», — сказал он.

Все автобусы, которые будут ходить в Крещенскую ночь, пройдут техосмотр, а с водителями проведут инструктажи.

Добраться жители смогут в том числе до самых популярных в регионе купелей — источников «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, «Белый колодец» в Зарайске и источник Николая Чудотворца в Коломне.

Узнать подробнее о маршрутах можно по ссылке.

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