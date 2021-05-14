14 мая 2021, 15:42
Подмосковные арендаторы погасили отсроченные платежи почти на 80 млн рублей с января
Арендаторы из Подмосковья погасили отсроченные им в прошлом году платежи на общую сумму 79 миллионов рублей с января. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Она уточнила, что средства поступили в бюджеты Подмосковья и городских округов региона.
В бюджеты поступило 79 миллионов рублей в счет погашения отсроченных в прошлом году арендных платежей
Наталья Адигамова.
Это средства за аренду земель и имущества, а также областной недвижимости.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин подчеркнул, что отсрочкой платежей воспользовались по 775 договорам на сумму, превысившую 381 миллион рублей.
С начала года арендаторы погасили 21% от отсроченной суммы, сообщил зампред правительства региона.