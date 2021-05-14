Подмосковные арендаторы погасили отсроченные платежи почти на 80 млн рублей с января

Арендаторы из Подмосковья погасили отсроченные им в прошлом году платежи на общую сумму 79 миллионов рублей с января. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она уточнила, что средства поступили в бюджеты Подмосковья и городских округов региона. В бюджеты поступило 79 миллионов рублей в счет погашения отсроченных в прошлом году арендных платежей Наталья Адигамова. Это средства за аренду земель и имущества, а также областной недвижимости. Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин подчеркнул, что отсрочкой платежей воспользовались по 775 договорам на сумму, превысившую 381 миллион рублей. С начала года арендаторы погасили 21% от отсроченной суммы, сообщил зампред правительства региона.