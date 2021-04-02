Подмосковные арендаторы погасили 20% отсроченных в прошлом году платежей

Арендаторы Подмосковья погасили отсроченные в 2020 году платежи на общую сумму уже более 70,35 миллиона рублей. Это почти 20% всех денег, которые они отложили на пике пандемии.

Деньги, которые они вернули, поступили в бюджеты городских округов. Это подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала года арендаторы погасили около 20% от предоставленной в рамках отсрочки суммы, равной 362,3 миллиона рублей Наталья Адигамова.

В марте арендаторы перечислили более 27,3 миллиона рублей, уточнила Адигамова.

Возможностью отсрочить арендные платежи во время первой волны коронавируса воспользовались почти 800 арендаторов. Так правительство региона поддержало их в сложных условиях пандемии.

«Арендаторы оплачивают отсроченные им суммы по частям, по индивидуальному графику, согласованному с арендодателем», — добавил министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Наталья Адигамова отметила, что наибольшие суммы уплатили в Одинцове, Электростали, Щелкове, Жуковском, Богородском, Люберцах, Подольске, Ступине, Лобне и Балашихе.