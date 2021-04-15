Подмосковным арендаторам отсрочили платежи на 381 млн рублей за год

Подмосковным предпринимателям отсрочили платежи за аренду имущества и земли на 381 миллион рублей за год. Так поддержали областной бизнес, пострадавший в период пандемии.

Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. По ее словам, с апреля прошлого года до апреля 2021-го арендаторы отсрочили 362 миллиона, а с начала месяца — еще 19 миллионов рублей.

В результате общая сумма выросла до 381 миллиона. Однако с начала года предприниматели погасили уже 20% отсроченных платежей. Об этом сказал зампред правительства Подмосковья Андрей Разин.

Ранее в областном Министерстве имущественных отношений сообщили, что с 2012-го Подмосковью передали основную часть имущества бывших военных городков.