Подмосковные аграрии получили еще 220 млн рублей. Это сохранит рабочие места и зарплаты

Деньги пойдут на поддержку животноводства, стимулирование производства молока и другие направления. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

Он добавил, что 42 миллиона рублей из дополнительных денег — это возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства продуктов.

И около 20 миллионов рублей предусмотрено для возмещения затрат на покупку техники и сельскохозяйственного оборудования Андрей Разин.

По словам министра, расширены направления субсидируемых из областного бюджета краткосрочных кредитов.

«Теперь субсидируются кредиты, привлеченные с 13 марта по 31 декабря этого года на выплату заработной платы работникам, в том числе НДФЛ. Субсидии предоставляют в размере ключевой ставки ЦБ России», — пояснил Разин.

Общие цифры

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе работают больше 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.

С начала года больше 130 аграриев получили поддержку в виде двух миллиардов рублей субсидий.

Подмосковье входит в десятку российских лидеров по объемам производства молока.