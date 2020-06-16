    16 июня 2020, 11:14

    Подмосковные аграрии получили еще 220 млн рублей. Это сохранит рабочие места и зарплаты

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В правительстве Подмосковья дополнительно выделили 222,4 миллиона рублей на поддержку местных аграриев. Субсидии позволят сохранить зарплаты и рабочие места в период пандемии. Всего областное сельское хозяйство получит семь миллиардов рублей в этом году.
    Подмосковные аграрии получили еще 220 млн рублей. Это сохранит рабочие места и зарплаты

    Деньги пойдут на поддержку животноводства, стимулирование производства молока и другие направления. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

    Он добавил, что 42 миллиона рублей из дополнительных денег — это возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства продуктов.

    И около 20 миллионов рублей предусмотрено для возмещения затрат на покупку техники и сельскохозяйственного оборудования

    Андрей Разин.

    По словам министра, расширены направления субсидируемых из областного бюджета краткосрочных кредитов.

    «Теперь субсидируются кредиты, привлеченные с 13 марта по 31 декабря этого года на выплату заработной платы работникам, в том числе НДФЛ. Субсидии предоставляют в размере ключевой ставки ЦБ России», — пояснил Разин.

    Общие цифры

    В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе работают больше 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.

    С начала года больше 130 аграриев получили поддержку в виде двух миллиардов рублей субсидий.

    Подмосковье входит в десятку российских лидеров по объемам производства молока.