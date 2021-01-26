Порядка 5,9 млрд рублей выделили на поддержку сельского хозяйства Подмосковья

В 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса Московской области выделили почти 5,9 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На поддержку сельского хозяйства Подмосковья из регионального бюджета выделили 4,5 миллиарда рублей, еще 1,4 миллиарда направили из федерального бюджета, рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В соответствии с государственной программой Московской области „Сельское хозяйство Подмосковья“ на поддержку агропромышленного комплекса региона предусмотрено порядка 5,9 миллиарда рублей», — уточнил он.

Средства направят на стимулирование производства молочной продукции, а также на развитие малых форм хозяйствования.

«Хочу отметить дополнительно выделенные регионам в январе федеральные средства на развитие хлебопекарной отрасли. Подмосковье получит свыше 220 миллионов рублей на поддержку хлебопеков», — подчеркнул Сергей Воскресенский.

Он добавил, что почти 117 миллионов рублей пойдут на компенсации затрат на закупку продовольственной пшеницы. Еще свыше 103 миллионов рублей компенсируют затраты на реализацию и производство хлеба.

По словам Воскресенского, в этом году субсидий на поддержку сельского хозяйства выделили на 10% больше, чем в прошлом.