Порядка 5,9 млрд рублей выделили на поддержку сельского хозяйства Подмосковья
На поддержку сельского хозяйства Подмосковья из регионального бюджета выделили 4,5 миллиарда рублей, еще 1,4 миллиарда направили из федерального бюджета, рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
«В соответствии с государственной программой Московской области „Сельское хозяйство Подмосковья“ на поддержку агропромышленного комплекса региона предусмотрено порядка 5,9 миллиарда рублей», — уточнил он.
Средства направят на стимулирование производства молочной продукции, а также на развитие малых форм хозяйствования.
«Хочу отметить дополнительно выделенные регионам в январе федеральные средства на развитие хлебопекарной отрасли. Подмосковье получит свыше 220 миллионов рублей на поддержку хлебопеков», — подчеркнул Сергей Воскресенский.
Он добавил, что почти 117 миллионов рублей пойдут на компенсации затрат на закупку продовольственной пшеницы. Еще свыше 103 миллионов рублей компенсируют затраты на реализацию и производство хлеба.
По словам Воскресенского, в этом году субсидий на поддержку сельского хозяйства выделили на 10% больше, чем в прошлом.