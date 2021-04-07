Грант на 5 млн рублей помог закупить английских коров для фермы в Талдоме

Владелец фермы «Эко Молоко» в Талдоме купил 15 коров джерсейской породы благодаря гранту от правительства Подмосковья. Его вручили в прошлом году.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он уточнил, что на деньги гранта владелец фермы планировал купить коров джерсейской породы, тракторы, технику для заготовки кормов и переработки молока.

Строительство коровника здесь завершилось в ноябре 2020 года. Фермер планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота до ста Сергей Воскресенский.

Крестьянское хозяйство «Эко Молоко» было зарегистрировано в марте прошлого года. К моменту подачи документов на грант на ферме уже было 15 буренок и 20 коз.

Глава хозяйства Рогачева Наталья с 2015 года вела подсобное хозяйство и завершила обучение в школе сыроделия. Сейчас в хозяйстве производят молоко, творог, йогурт, масло, различные сыры и другую молочную продукцию.

А ранее сообщили, что свыше 30 видов субсидий предусмотрят для аграриев Подмосковья в 2021 году.