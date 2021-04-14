Скоростное лечение. Подмосковные подстанции получили еще 42 машины с медтехникой

Подмосковные подстанции скорой помощи получили 42 новые машины с медицинской техникой. Среди них есть те, которые относятся к классу B, и реанимобили. Ключи передал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, за год автопарк увеличат на 25%.

Новые машины отправятся в 12 городских округов. Их получили подстанции скорой медицинской помощи из Балашихи, Истры, Домодедова, Королева, Химок, Мытищ, Раменского, Подольска, Одинцова, Железнодорожного, Люберец и Красногорска.

Воробьев поблагодарил бригады скорой помощи за их труд и спасенные жизни. Он подчеркнул, что новые автомобили уже оснастили всей техникой: дефибрилляторами, портативными аппаратами ИВЛ и не только.

«У нас был тяжелый год, мы все это прекрасно понимаем. Я хочу поблагодарить вас. В самые сложные дни, когда вызовов было по 12 тысяч, мы видели, какая легла нагрузка на бригады скорой помощи, на вас. Плюс неизведанная, непонятная болезнь — это всегда риски. Кто-то на ногах переболел», — сказал губернатор.

Первые в этом году поставки машин скорой помощи начались в марте — уже передали 74 автомобиля. В апреле распределят 93, из которых 12 — реанимобили.

Мы наращиваем мощности для скорой помощи Подмосковья. В этом году закупим около 170-180 машин, чтобы усилить службу скорой помощи и чтобы на линиях работало около 800 машин Андрей Воробьев.

Парк автомобилей службы скорой помощи в Подмосковье уже обновили на 71%. Еще шесть лет назад почти половина машин работала с полным износом.

«Нам нужно на 25% увеличить скорую помощь, чтобы растущая область и все, кто нуждается, смогли получить своевременную помощь. <…> Но ключевое — это фельдшеры, врачи и водители. Я очень надеюсь, что в Подмосковье и дальше будут приезжать профессиональные, отзывчивые люди», — отметил Воробьев.

По его словам, всегда есть к чему стремиться, поэтому регион продолжает обновлять автопарк медицинских автомобилей и ремонтировать больницы, поддерживать врачей, в том числе по программе «Социальная ипотека».

От вашей работы очень многое зависит. А мы стараемся максимально автоматизировать все процессы. Вы помните, что раньше все было в бумаге и заполнялось от руки. Сегодня все это мы стараемся сделать в „цифре“ Андрей Воробьев.

Цифровизация, как отметил глава региона, помогает сделать так, чтобы данные пациентов, которых госпитализируют, сразу попадали в стационары.