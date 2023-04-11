Подмосковье 11 апреля 2023, 12:09 Подмосковное предприятие по обжарке кофе увеличит мощности в 3 раза

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Компания по обжарке и производству кофе из Подмосковья в три раза увеличит мощности. Для этого предприятие из Молодежного закупило новое оборудование.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, компания почти полностью автоматизировала технологический процесс, а мощности увеличит новая печь. Она позволит производить свыше семи тонн кофе за смену.

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«Объем инвестиций в проект составил миллион долларов США. Благодаря запуску новой техники количество рабочих мест на площадке увеличится в 1,5 раза», — сказал он.

Компания «СТМ Груп» обжаривает свыше 20 наименования кофе из шести стран. В цехах работают лаборатории по контролю качества, где тестируют сырье и дегустируют готовый продукт. В прошлом году там выпустили свыше 1200 тонн кофе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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