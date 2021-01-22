22 января 2021, 13:29
Четыре подмосковных театра увеличили заполняемость зрительных залов до 50%
Допустимую заполняемость зрительных залов увеличили в четырех подмосковных театрах. Теперь там появилось и больше билетов на спектакли.
Разрешенное количество зрителей увеличили в Московском Губернском театре, областном ТЮЗе, театре «Русский балет» и областном Театре кукол.
Это подмосковные государственные театры, которые находятся на территории столицы. Уточняется, что количество билетов на спектакли там выросло с 22 января.
Это отметили в Министерстве культуры Подмосковья. Жители уже могут приобрести новые билеты, поступившие в продажу.
Посетителей призвали соблюдать социальную дистанцию и все меры, направленные на борьбу с COVID-19.
Ранее стало известно, что субсидии помогут областным театрам показать 26 премьерных спектаклей в 2021 году.