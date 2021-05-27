Подмосковная УК стала следить за домами с квадрокоптера

Управляющая компания из Мытищ «ГЖЭУ-4» начиная с сентября 2020 года стала использовать квадрокоптер для оперативного осмотра фасадов и кровель. Об этом рассказали в Госжилинспекции Подмосковья.

«С его помощью возможно не только выявить, но и проследить за устранением нарушений в режиме онлайн», — пояснила главный инженер АО «ГЖЭУ-4» Ольга Шелуденко.

За один вылет с помощью квадрокоптера можно осмотреть от 60 до 65 домов. При проверках следят, не затруднен ли проезд на придомовых территориях, проверяют состояние кровельного покрытия, а также в зимнее время при температуре до -5 градусов наличие сосулек и снега на крышах.

После внедрения такого инновационного подхода сотрудникам УК в Мытищах удалось существенно сократить сроки выявления и устранения нарушений и привести в нормативное состояние до 70 кровель.

«Благодаря применению современных технологий управляющие компании выходят на новый уровень обслуживания и содержания многоквартирных домов. Безусловно, они должны работать в интересах жителей, которые платят за жилищно-коммунальные услуги, — такую задачу поставил губернатор Московской области в ежегодном обращении. Ее решение зависит от того, насколько оперативной и качественной будет реакция коммунальных служб на сообщения о возникающих проблемах», — отметила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Ранее стало известно, что жителям Подмосковья вернули более 6,4 миллиона рублей в результате перерасчетов платежей за ЖКХ с начала года.