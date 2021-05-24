Подъездную дорогу к поселку Поведники отремонтируют в Мытищах к 1 июня

В Мытищах к 1 июня отремонтируют подъезд к поселку Поведники. Работы ведутся в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Участок дороги А104 Москва — Дмитров — Дубна — Поведники, с 0 по 5,1 километра, включили в дополнительную программу ремонта в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и обращениями жителей. Данная дорога является проездом от Дмитровского шоссе к поселку Поведники, дому отдыха «Березки», санаторию «Дубрава» и берегу реки Клязьмы.

После ремонта 2,3 тысячи жителей поселка и посетителей зоны отдыха смогут пользоваться комфортным и безопасным проездом.

В настоящий момент «Мосавтодор» ведет устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Новое покрытие выполнят с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20), которую используют на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Всего в этом году в городском округе Мытищи за счет областного бюджета отремонтируют более 40 дорог общей протяженностью свыше 30 километров, из них пять региональных дорог длиной свыше 10 километров в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по ремонту дорожной сети в Мытищах завершат в августе.