УК вернули жителям Подмосковья более 6 млн с начала года

Жителям Подмосковья с начала года вернули свыше 6,4 миллиона рублей в результате перерасчетов платежей за ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции региона.

Всего с начала года проведено 314 документарных проверок по обращениям жителей, выдано 157 предписаний о перерасчетах. Большая часть касалась расчета платы за отопление: 4 540 146 рублей вернули жителям городских округов Красногорск (2166 миллионов), Котельники (1797 миллионов), Солнечногорск (238 415), Истра (126 051), Шаховская (104 760) Талдомский (86 567), Чехов (14 072), Дзержинский (2713), Наро-Фоминский (1911) и Протвино (1801).

На втором месте по количеству возмещенных средств оказались перерасчеты за вывоз ТКО в городских округах Мытищи (1 605 890), Дмитровский (3950) и Дзержинский (526). Их сумма составила более 1,6 миллиона рублей. За горячее водоснабжение жителям Подмосковья вернули 235 467 рублей. Также перерасчеты были произведены за общедомовые нужды и за неверно начисленную плату за холодное водоснабжение.

Предоставление электроэнергии в квартиры — единственная услуга, по которой отсутствуют обращения о необходимости проведения перерасчетов.

«Если у жителей появляются сомнения в верности начислений за предоставление определенных коммунальных услуг, им необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию в случае заключения с ней прямых договоров. Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и по его желанию заверенные подписью и печатью руководителя», — сказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Ольга Федина добавила, что если собственникам отказываются предоставлять информацию либо они с ней не согласны, необходимо направить официальное обращение в ГЖИ для организации проверки через портал ГИС ЖКХ или через форму обратной связи на официальном сайте.