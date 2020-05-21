Подмосковная станция переливания крови начала тестировать доноров на антитела к коронавирусу

«Иммуноферментный анализ крови — ИФА-диагностика — позволит выявить среди доноров крови тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, в том числе в бессимптомной форме, выработал иммунитет к коронавирусной инфекции. Тестирование проводится только с согласия доноров. Результаты первых дней скрининга показали: у 10% доноров обнаруживается содержание антител класса G к коронавирусу», — рассказала главный врач Московской областной станции переливании крови Мария Аппалуп.

Дальнейшие углубленные исследования должны будут показать способность антител конкретного донора к нейтрализации коронавируса у пациентов.

Напомним, ежегодно донорами крови и ее комплектов в Подмосковье становятся более 50 тысяч человек, из них впервые сдают кровь порядка 20 тысяч доноров. Сдать кровь и ее компоненты, а также пройти обследование на антитела в Московской областной станции переливания крови можно ежедневно с 8:00 до 14:00.

По информации на 21 мая в Московской области провели 422 163 тестов на коронавирусную инфекцию. Проверяли в том числе людей, которые приехали из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и на базе лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые жители региона могут пройти обследование на базе негосударственных лабораторий.