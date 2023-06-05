Подмосковье 05 июня 2023, 10:47 Подмосковная служба помощи при ДТП получила свыше 2 тысяч обращений за неделю Минтранс Подмосковья

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Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья приняла 2426 обращений за неделю. Почти 500 человек оформили европротоколы с помощью консультаций работников горячей линии.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, служба помощи при ДТП — это часть единого пространства бесплатной поддержки при дорожных происшествиях в Подмосковье. Получить помощь можно по телефону или очно. Всего в регионе работает 14 центров в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других округах.

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Водителей, попавших в ДТП без пострадавших, призывают обращаться за помощью по номеру 112 или 8 (495) 734-78-81 и действовать по инструкциям оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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