Подмосковье 13 января 2023, 13:48 Подмосковная санавиация помогла доставить в больницы свыше 600 человек за год

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Санитарная авиация помогла спасти более 600 пациентов из Подмосковья за год. Такой способ перевозки используется в случае ДТП и других происшествий. Среди доставленных в больницы на вертолетах в 2022 году было 402 ребенка.

Как рассказала зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в 2022 году санавиация совершила на шесть вылетов больше, чем годом ранее.

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«Санитарная авиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, несмотря на удаленность места происшествия от стационара или загруженность дорог. Благодаря системе „Ночной старт“, вылеты осуществляются даже в тёмное время суток», — добавила она.

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Чаще всего пациентов доставляли в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый детский госпиталь в Красногорске станет местом работы для лучших врачей. Туда пригласят высококвалифицированных специалистов, которые будут помогать юным пациентом со всей страны.

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