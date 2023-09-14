Подмосковье 14 сентября 2023, 10:03 Подмосковные студенты примут участие в отборочном этапе чемпионата «Битва роботов» Unsplash

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Команда Istok Robotics из Фрязина примет участие в отборочном этапе международного чемпионата «Битва роботов». Для этого студенты создали мини-танк весом более 100 килограммов.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, чемпионат состоится в Подмосковье 16 сентября. Призовой фонд составит шесть миллионов рублей.

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«В нашем регионе уделяется особое внимание развитию новых технологий, поэтому мы были рады поддержать мероприятие и помочь с его организацией», – сказала она.

Для чемпионата студенты создали мини-танк RedHorn весом более 100 килограммов. Он может разгоняться до 10 километров в час и владеет приемами ниндзюцу и дзюдо. По словам капитана команды Дмитрия Татаринова, подготовка к конкурсу заняла около 2,5 месяца.

Посмотреть мероприятие в прямом эфире можно будет по ссылке.

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