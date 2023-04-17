Подмосковье 17 апреля 2023, 09:35 Подмосковная агрофирма вывела уникальные семена томата и перца

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Подмосковный селекционный комплекс «Агрофирма Партнер» вывел уникальные семена томата и перца. Магазин с рассадой из них заработал в Коломне.

По словам заместителя председателя правительства региона Георгия Филимонова, предприятие расширяет рынок семян в условиях импортозамещения — только в этом году там произвели девять гибридов томатов.

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«Это томаты отечественной селекции, которые внесены в государственный реестр Российской Федерации. Они урожайны, устойчивы к заболеваниям и адаптированы к выращиванию в регионе», — добавил он.

Агрофирма занимается селекцией и семеноводством и выводит гибриды первого поколения томатов, перцев и огурцов, а также производит семена. Им нет аналогов по цвету, урожайности и устойчивости к заболеваниям.

Рассада, которая продается в магазине, выращена из собственных сортов предприятия под контролем специалистов. Купить ее можно в деревне Каменка в Озерах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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