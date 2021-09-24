Подмосковье создаст тысячу рабочих мест благодаря договорам на выставке «Золотая осень»

Подмосковье планирует заключить соглашения более чем на 13 миллиардов рублей во время всероссийской выставки «Золотая осень». Договоры принесут отрасли сельского хозяйства свыше тысячи новых рабочих мест на территории региона.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, в планах более 14 соглашений. Это контракты о взаимовыгодном сотрудничестве.

Запланировано подписание 14 соглашений о сотрудничестве с предприятиями, в том числе и для реализации инвестиционных проектов Сергей Воскресенский.

Это поможет развить сферу агропромышленного комплекса на территории Московской области.

«Объем инвестиций составит более 13,1 миллиарда рублей с планируемым созданием свыше тысячи новых рабочих мест», — уточнил Воскресенский.

Подписать запланировали и соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровой платформы для продажи фермерской продукции.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» состоится с 5 по 8 октября в парке «Патриот».