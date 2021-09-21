Подмосковные аграрии представят свою продукцию на выставке «Золотая осень»

Свыше 10 крупных предприятий из Подмосковья примут участие в агропромышленной выставке «Золотая осень». Ее развернут с 5 по 8 октября в парке «Патриот». Гостям предложат попробовать сыры, колбасы, ягоды, овощи и другие фермерские продукты.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, представлять Подмосковье на выставке будут крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса.

Посетители смогут попробовать и хлеб, специи, чай, молоко из Московской области. Вместе с тем в специальной секции «Твое призвание» им предложат пройти тест на выбор подходящей профессии: сыровара, производителя ягод, молока, овощей и не только.

Также планируется подписание соглашений о сотрудничестве с инвесторами и проведение рабочих совещаний с представителями банков и фермерами Сергей Воскресенский.

Продукцию представят и подмосковные победители конкурса «Вкусы России». В зоне дегустации повар будет готовить блюда из этих и других товаров.

«Золотая осень» будет проходить в выставочном центре парка «Патриот». Он находится в Одинцовском округе.