«Планируем лидировать». Подмосковье подало 33 заявки на конкурс «Вкусы России»

Подмосковье отправило 33 заявки на конкурс продуктов питания «Вкусы России». Это на восемь больше, чем год назад. За победу поборются региональные бренды. В их числе серпуховская помадка, звенигородский дубовый кофе, солнечногорский сорбет, богородский пряник и не только.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в прошлом году участие приняли 25 областных брендов. В 2021-м их уже больше.

Мы планируем лидировать во всех важнейших номинациях, по которым проводится конкурс Сергей Воскресенский.

Несколько марок из Подмосковья будут участвовать впервые. По словам министра, самыми активными заявителями стали бренды Коломны.

«Оттуда поступило семь заявок по различным номинациям», — уточнил Воскресенский.

Подача заявок на конкурс продолжается. В 2020 году среди победителей были сыры из Подмосковья.

Участники прошлого года, например, получили возможность представить товары в Китае, Вьетнаме и ОАЭ. Подробности о конкурсе можно узнать по ссылке.