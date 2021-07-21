Подмосковье стало лидером по числу заявок на конкурс «Вкусы России»

Подмосковье отправило больше всего заявок на конкурс продуктов питания «Вкусы России». От региона их уже 24. На втором месте Ростовская область — она направила 20 заявок.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, за победу поборются не только участники и победители первого конкурса, но и новые бренды.

Участие примут звенигородский дубовый кофе, помадка из Серпухова, солнечногорский сорбет, королевский сырный десерт и не только Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на «Вкусы России» уже заявили коломенский березовый сироп, раменский мед, богородский пряник.

В прошлом году Подмосковье представили 25 брендов. Среди победителей были сыры.

Всего на конкурс вкусов подали заявки уже 215 участников из 47 регионов России.

Участники прошлого года, например, получили возможность представить товары в Китае, Вьетнаме и ОАЭ. Подробности о конкурсе можно узнать по ссылке.