Подмосковье 19 мая 2023, 17:25 Подмосковье выиграло бронзу на международных соревнованиях по греко-римской борьбе в Дагестане Фото: Федерация спортивной борьбы России

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Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова завершился в Каспийске. Сборная юниоров из Подмосковья завоевала бронзовые награды соревнований.

В Минспорте Подмосковья подчеркнули, что турнир является главным событием для борцов-юниоров из России и ближайших стран. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Ирана, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

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Подмосковные борцы выиграли две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Это позволило сборной стать третьей в общекомандном зачете, оставив без наград сильнейших соперников из других стран. На первом месте Москва, на втором — Белоруссия.

Золото для Подмосковья добыли Алибек Амиров и Билал Берсанукаев. Серебро принес Давид Теблоев, а бронзу — Павел Конецкий.

На прошлой неделе сборная Московской области по греко-римской борьбе заняла первое командное место на чемпионате России среди студентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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