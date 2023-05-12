Подмосковье 12 мая 2023, 23:15 Подмосковные борцы завоевали 12 медалей на студенческом чемпионате России Фото Федерации спортивной борьбы России

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Спортсмены из Подмосковья завоевали 12 медалей на студенческом чемпионате России по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Борцы из Московской области выиграли треть от всех наград на соревнованиях. В активе подмосковных спортсменов шесть золотых, две серебряных и четыре бронзовые медали.

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Чемпионами в своих весовых категориях стали Нарек Франкян, Анвар Аллахьяров, Артур Акопян, Тигран Золойти, Давид Махмудян и Азамат Гегкиев. На втором месте расположились Константин Крючков и Егор Кадиров. Бронзу завоевали Даниэль Теблоев, Январ Аллахьяров, Муслим Исаев и Минтимер Хайрутдинов.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди студентов прошел с 10 по 11 мая в станице Преградная Карачаево-Черкесской Республики. Соревнования посвятили памяти Героя России, генерал-майора авиации Канамата Боташева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в регионе.

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