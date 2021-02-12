Подмосковье запланировало увеличить посев кормовых культур на 9% за год

Посев кормовых культур в Подмосковье запланировали увеличить на 27 тысяч гектаров в 2021 году. Это связано с развитием животноводства и приростом рогатого скота.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Сев кормовых увеличится на 27 тысяч гектаров, а это на 9% больше к уровню прошлого года Сергей Воскресенский.

Больше всего площадей, по его словам, увеличат под кукурузу и рапс. Рост показателей затронет весь спектр культур в отрасли сельского хозяйства, отметил Воскресенский.

А достичь желаемых результатов Подмосковью поможет ввод в оборот новых земель и современные аграрные технологии.

Ранее стало известно, что свыше 30 видов субсидий предусмотрят для аграриев Подмосковья в 2021 году.