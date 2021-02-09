Подмосковные аграрии получат еще 1 млрд рублей на производство молока

Более миллиарда рублей получат аграрии Подмосковья на развитие молочной отрасли в 2021 году. Субсидии не только помогут местным производителям, но и улучшат экспортный потенциал региона.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Развитие молочной отрасли является для нас одним из приоритетов Сергей Воскресенский.

С прошлого года подмосковным аграриям выделяют субсидии не только на поддержку производства, но и развитие приоритетных направлений. Например, на изготовление молочной продукции.

«Эта поддержка позволит нам обеспечить стабильный прирост производства молока в сельхозорганизациях Подмосковья. Она также будет способствовать развитию экспортного потенциала», — добавил Воскресенский.

Ранее он сообщил, что свыше 30 видов субсидий предусмотрели для аграриев Подмосковья в 2021 году.