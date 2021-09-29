Подмосковье запланировало обогнать прошлогодний урожай яблок в 2 раза

Новый урожай яблок в Московской области может вдвое превысить прошлогодний. Массовый сбор проходит весь сентябрь. Показатели продолжают увеличиваться.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, собрали уже около 200 тонн яблок.

Каждый год урожайность ароматных, румяных, сладких и кисло-сладких яблок увеличивается в Подмосковье Сергей Воскресенский.

Ленинский и Коломенский городские округа — это основные территории, на которых производят подмосковные яблоки.

«Площадь яблоневых садов в регионе составляет порядка 400 гектаров. Сегодня мы выращиваем такие сорта, как антоновка, мельба, белый налив, мантет, штрифель, орлик, макинтош и не только», — отметил Воскресенский.

В Подмосковье планируют высадить и новые сады для роста урожайности, увеличить производство товарного яблока.

Погода в этом году благоприятствовала урожаю яблок. Хозяйства надеются собрать значительно больше, чем в прошлые годы. Такое увеличение планируется более чем в два раза Сергей Воскресенский.

За прошлый год валовое производство яблок в Подмосковье составило свыше 124,4 тонны.