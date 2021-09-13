Жители Подмосковья смогут сдать ненужные или гнилые яблоки на переработку

Экологическая акция по сбору ненужных и гнилых яблок на переработку началась в Подмосковье. Чтобы в период урожая плодовых деревьев не было неприятно пахнущих навалов, жители смогут сдать лишние или испорченные фрукты в специальные пункты.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, сделать это поможет ежегодная экологическая акция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!».

С одной стороны, урожай яблок — это хорошая новость. В то же время сейчас он стал причиной образования навалов органических отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях Антон Велиховский.

По его словам, дачники вынуждены выбрасывать гнилые яблоки, которые занимают много места или плохо пахнут.

Однако исправить это поможет экоакция. Она пройдет в сентябре и октябре.

«Мы вновь запустили нашу ежегодную акцию, направленную на прямой сбор избытка яблок у садоводов, и организовали установку брендированных бункеров для сбора яблок и их своевременный вывоз на переработку», — отметил министр.

Собранные фрукты направят на вторничную переработку. Например, на корм свиньям или на производство компоста.

Узнать подробнее о пунктах сбора и графике объезда жители Подмосковья могут на сайте своего регионального оператора или у председателей СНТ.

Ранее стало известно, что Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов России.