Урожайный год. Куда отдать яблоки, если сушить, варить и закатывать сил больше нет

Осень в этом году очень щедра на урожай яблок — съесть столько, пока они не испортились, вряд ли кто-то сможет. Но давать фруктам пропадать совсем не обязательно. «360» рассказывает о популярных и не очень методах дать яблокам вторую жизнь — для себя или для тех, кто может нуждаться в этом больше.

Традиционные рецепты

Способов приготовить яблоки очень много, но не все они подходят для того количества фруктов, с которым столкнулись дачники в этом году. Безусловно, часть можно использовать в выпечке или запечь как самостоятельное блюдо, а часть очистить и заморозить, но места в холодильнике не хватит на весь сад.

В таких ситуациях садоводы советуют варить «пятиминутку» — быстрое варенье из яблок, которое можно закатать в банки и хранить всю зиму. Как никогда актуальны и компоты, которыми можно заменить покупные напитки. Кроме яблок туда можно добавлять и любые другие фрукты и ягоды из вашего сада: черноплодную рябину, сливу, грушу, смородину и многое другое. Компоты также можно закатать и хранить до тех пор, пока не придет настроение вспомнить об урожае.

Можно делать из яблок и соки — но здесь стоит быть осторожным. На основе яблок или их сока можно делать различные настойки, домашнее вино и даже уксус.

Не менее популярным способом расправиться с урожаем яблок остаются и фруктовые чипсы. Яблоки можно очистить, нарезать и засушить — такое лакомство легко заменит конфеты и другие сладости с сахаром.

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Когда сил на заготовки уже не хватает, остатки можно сдать — для этого в Московской области специально стартовала акция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!». Для этого достаточно найти ближайший к вам бункер для сбора яблок с логотипом программы. Такие есть, например, на площадках «Мегабак» в Люберцах, Воскресенске, Солнечногорске и Егорьевске.

Оттуда ненужные и плохие яблоки отправят на переработку, а на выходе получится компост или, например, корм для свиней. А вот оставлять ненужные яблоки под деревьями или на грядках садоводы категорически не советуют — в поврежденных плодах легко смогут перезимовать возбудители различных заболеваний, так что на следующий год сад и огород придется лечить.

Кроме того, для дачников запустили специальные машины, которые объезжают как товарищества, так и мобильные пункты сбора и крупные контейнерные площадки. Уточнить информацию и график объезда жители Подмосковья могут у председателей СНТ или на сайте региональных операторов.

Помочь нуждающимся

К сожалению, сегодня просто прийти в знакомый детский дом, больницу или дом престарелых и отдать продукты нельзя — нужны документы, которые подтвердят, что в ваших фруктах нет нарушений санитарных предписаний и норм, объяснила «360» президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям- сиротам» Елена Альшанская. Однако выход все равно есть и отдать свои яблоки на благотворительность можно.

«Яблоки могут принять любые организации, которые занимаются животными, но не кошками и собаками, а теми, которые яблоки едят, например, приюты для престарелых лошадей или морских свинок», — рассказала она.

Яблоки могут принять на фермах или в небольших зоопарках, в том числе и контактных, заповедниках, с радостью их могут взять заводчики крупного скота — так что у дачников, страдающих от слишком большого урожая, есть шанс помочь животным и их владельцам.

Например, забрать ненужные яблоки может истринский фонд помощи бездомным животным «Лесной приют», а в Серпухове можно обратиться в Приокско-Террасный заповедник, где живут зубры. Но перед тем как везти ненужные остатки, лучше позвонить и уточнить, смогут ли в конкретном месте принять продукты и что для этого нужно.

Люди рядом, у которых нет денег, чтобы купить фруктов, — лучшее применение для яблок. Раньше люди просто выставляли ведра или пакеты за участки, и те, кому это нужно, просто их брали Елена Альшанская.

В России также существует проект по бесплатному обмену продуктами «Фудшеринг Russia», его организатор Анна Успенская рассказала «360», что обычные дачные яблоки можно успешно отдать через группы «Фудшеринг. Отдам еду даром» в социальных сетях.

У Москвы и Подмосковья есть своя группа во «ВКонтакте», где можно выложить фото урожая, указать место, откуда нужно забрать или куда вы сами готовы подъехать, чтобы отдать яблоки. И просто ждать отклика.

«Кроме того, подозреваю, что частные приюты могут принять продукты — у них нет таких жестких требований СанПина и их не так жестко проверяет Роспотребнадзор, как государственные детские дома», — добавила Елена Альшанская.