Подмосковье 25 мая 2023, 16:56 Подмосковье заняло 19 призовых мест на забеге Trail de Чулково в Раменском Автор фото Сергей Гвоздев

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Спортсмены из Подмосковья заняли 19 призовых мест на фестивале Trail de Чулково в Раменском. В нем участвовало свыше 400 человек.

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Как рассказали в Минспорте, на первом забеге подготовили четыре дистанции от пяти до 40 километров. На самом маленьком расстоянии лучший результат показала Нина Ромашкова из Жуковского среди женщин и Николай Семенов из Красногорска среди мужчин.

На 10 километрах первыми финишировали Ирина Лесарева из Раменского и Андрей Волков из Чулково. На дистанции 20 километров второй финишировала Александра Журавкова из Химок.

Протяженность самой сложной дистанции составила 40 километров. Среди женщин лучшей стала Виктория Стальмакова из Раменского, а среди мужчин — Антон Нестеренко из Солнечногорска. Ранее в мае он пробежал 70 километров за шесть часов и 52 минуты, показав наивысший результат в абсолютном зачете на турнире в Геленджике.

В ходе бегового сезона также пройдут два трейла 13 августа и 23 сентября. Зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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