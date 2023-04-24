24 апреля 2023, 15:19
Подмосковье выиграло бронзу на первенстве России по баскетболу
Команда «Спарта энд К» из Видного выиграла бронзу на первенстве России по баскетболу среди девушек 2009 года рождения. За победу боролись 16 коллективов из девяти регионов страны.
Как рассказали в Минспорте, Подмосковье представили три команды спортивных школ Электростали, Мытищ и Видного. На стадии 1/8 финала команды Мытищ и Видного решали, кто пройдет в четвертьфинал — победу одержала «Спарта энд К». В другом матче коллектив обыграл девушек из Курска.
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Победителем первенства стала команда «Тринта» из Москвы, а спортсменки из Видного заняли третье место, борясь за него со столичным коллективом «Глория». Счет составил 66:38.
Соревнования проходили в Москве с 15 по 23 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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