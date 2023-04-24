Подмосковье 24 апреля 2023, 15:19 Подмосковье выиграло бронзу на первенстве России по баскетболу Фото «Спарта энд К» СШОР по ИВС г. Видное

Читать 360tv в

Команда «Спарта энд К» из Видного выиграла бронзу на первенстве России по баскетболу среди девушек 2009 года рождения. За победу боролись 16 коллективов из девяти регионов страны.

Как рассказали в Минспорте, Подмосковье представили три команды спортивных школ Электростали, Мытищ и Видного. На стадии 1/8 финала команды Мытищ и Видного решали, кто пройдет в четвертьфинал — победу одержала «Спарта энд К». В другом матче коллектив обыграл девушек из Курска.

Реклама

Победителем первенства стала команда «Тринта» из Москвы, а спортсменки из Видного заняли третье место, борясь за него со столичным коллективом «Глория». Счет составил 66:38.

Соревнования проходили в Москве с 15 по 23 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».