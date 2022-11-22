Подмосковье 22 ноября 2022, 10:35 Подмосковье выделит более миллиарда рублей на помощь тяжелобольным в 2023 году

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Паллиативную помощь жителям Подмосковья оказывают в 48 медучреждениях. На приобретение оборудования и лекарств для тяжелобольных пациентов регион выделит свыше миллиарда рублей в 2023 году. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Глава комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал, что сейчас паллиативных пациентов обеспечивают лекарствами более чем в 60 аптечных пунктах.

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«В области паллиативной медпомощи уделяется особое внимание. В настоящее время реализуется программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи, рассчитанная на пять лет», — добавил он.

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Паллиативную помощь оказывают неизлечимо больным пациентам и их родственникам, чтобы облегчить страдания и повысить их качество жизни. Ее оказывают как амбулаторно, так и в стационарах. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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