Подмосковье 16 ноября 2022, 13:03 Подмосковье выделит более 100 миллионов рублей на поддержку учителей в 2023 году

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В бюджет Подмосковья на 2023 год включили средства на поддержку учителей. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что следующий год в России признан в России Годом педагога и наставника. Он призван подчеркнуть важность этой профессии.

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«Именно поэтому мы уделяем особое внимание выстраиванию комплексной системы мер поддержки подмосковных педагогов», — отметил он.

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Молодые педагоги, которые идут на работу сразу после окончания учебного заведения, получают дополнительные выплаты в Подмосковье с 2016 года. Это «подъемные» 150 тысяч рублей — 50 тысяч в первый год работа и 100 — во второй. Также спустя три года они получают ежемесячную доплату в размере шести тысяч рублей. На эти цели в бюджет на 2023 год вложили 30 миллионов рублей.

По программе «Земский учитель» педагоги могут получить поддержку в виде миллиона рублей при переезде в села и маленькие города. На это в следующем году выделят шесть миллионов.

Кроме того, учителя подмосковных школ получают ежемесячную доплату 22 тысяч рублей за классное руководство. С прошлого года ее стали назначать кураторам в колледжах и техникумах. На это в бюджет вложили 23,5 миллиона рублей на год.

Дополнительную поддержку получают учителя из школ с высоким рейтингом. Ее размер составляет 3,5 тысячи рублей. Их получают сотрудники школ, которые попали в зеленую зону рейтинга. Регион выделит на это еще 15 миллионов рублей.

Еще 10 миллионов в следующем году предусмотрели для 100 лучших учителей Подмосковья. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей.

Еще одни получатели поддержки — выпускники, набравшие 100 баллов ЕГЭ по двум или более предметам. Они получат по 100 тысяч рублей. Еще по 150 тысяч получают педагоги, которые подготовили двух и более стобалльников. На это выделят более 30 миллионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Они приступили к занятиям в начале ноября.

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