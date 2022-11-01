Андрей Воробьев: школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области | 360°

Важное 01 ноября 2022, 11:30 Андрей Воробьев: школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области

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Подмосковные школы приняли 88 детей из Белгородской области, приехавших из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что здесь они будут в безопасности и получат необходимую поддержку.

«У себя дома они учились дистанционно, потому что было страшно выходить на улицу. И сейчас нужно сделать так, чтобы дети снова почувствовали себя в безопасности, нашли друзей и не отставали от программы», — отметил губернатор Подмосковья.

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Школьные автобусы будут доставлять ребят на учебу из пунктов временного размещения. Дети новые получили канцелярские принадлежности для занятий.

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Спасибо всем, кто включился в работу. Сейчас время, когда мы должны с пониманием отнестись к каждой ситуации и помочь людям Андрей Воробьев.

Кроме того, взрослым переселенцам помогут с работой. Среди приехавших из Белгородской области большинство — мамы и дети.

«Знаем, что они хотят поскорее выйти на работу. Накануне у нас в пунктах размещения работали специалисты по трудоустройству, которые помогали подобрать вакансию», — сообщил Воробьев.

Он подчеркнул, что правительство Московской области поможет переселенцам решить все вопросы с детскими садами, школами и трудоустройством.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил переселенцам из Белгородской области компенсацию за съемное жилье.