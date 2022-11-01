Подмосковье выделит 1,4 миллиарда рублей на съемное жилье для врачей в 2023 году | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 10:26 Подмосковье выделит 1,4 миллиарда рублей на съемное жилье для врачей в 2023 году

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Около восьми тысяч медиков региона получают компенсацию за аренду жилья. Они получают 20 тысяч рублей ежемесячно. На эти цели Подмосковье выделит еще 1,4 миллиарда рублей в 2023 году, сообщили в Мособлдуме.

Мера поддержки действует в области с 2022 года. На нее могут рассчитывать медики, которые не имеют собственного жилья в Подмосковье, работающие на полную ставку.

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«В Подмосковье уже выстроена система поддержки медиков, направленная на привлечение высококвалифицированных медицинских кадров, данный закон стал еще одной дополнительной мерой, которая делает наш регион привлекательным для специалистов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Подать заявку на получение меры поддержки медицинские работники могут через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.