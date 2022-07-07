Подмосковье выделило комфортные автобусы для перевозки школьников в «Авангард»

Автобусы «Мострансавто» доставят школьников в центр «Авангард». Всего в парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» привезут более 3,1 тысячи детей.

Учащихся начали перевозить 5 июля по заказу МТДИ Подмосковья. Последний рейс состоится 29 июля. На эти цели выделили 70 автобусов. После проведения сборов детей отвезут обратно в родные города, в том числе Подольск, Балашиху и Люберцы.

Автобусы Подмосковья регулярно помогают организовывать детские перевозки. Транспорт оборудован навигационными системами, ремнями безопасности, тахографами и проблесковыми маячками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки транспорта Подмосковья. Сейчас в области работает 2020 маршрутов, их обслуживает более девяти тысяч автобусов.