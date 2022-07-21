Подмосковье выделило еще 6 млрд рублей на капремонт школ
Программа капитального ремонта Подмосковья в этом году включила 66 школ. На проведение работ выделили шесть миллиардов рублей из регионального бюджета. Об этом рассказали в Мособлдуме.
До конца 2026 года в области запланировали привести в порядок 328 школ. Из них 66 отремонтируют в этом году. На это выделили 9,1 миллиарда рублей, из которых шесть миллиардов из бюджета Московской области. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что к работам подходят ответственно и прислушиваются к пожеланиям родителей.
Мы всегда прислушиваемся к предпочтениям родителей, чьи дети ходят в эти школы, — по цветовой гамме, фасаду, внутренней отделке
Игорь Брынцалов.
Парламентарий посетил с проверкой школу № 16 в Клину. Ее планируют преобразить уже к началу учебного года. На работы выделили 110 миллионов рублей.
«Уверен, что День знаний в обновленной школе пройдет особенно празднично. Здесь появятся новый спортзал, которого до этого не было, столовая с собственным пищеблоком, современная мебель», — рассказал Брынцалов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил взять на особый контроль капитальный ремонт в школах.