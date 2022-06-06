Губернатор Воробьев потребовал максимально контролировать капремонт в школах Подмосковья

Летний период всегда связан с ремонтными работами в школах. В Подмосковье капитальный ремонт проводят в 328 учебных заведениях. И очень важно, чтобы еще на этапе проектирования были учтены все нюансы, не было неожиданностей, которые могут помешать реализации в короткий срок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Капитальный ремонт 328 школ в рамках президентской программы имеет одну очень важную особенность. Заключается она в том, что капитальный ремонт всегда требует очень тщательного изучения при проектировании, выходе на работу, чтобы не было сюрпризов и осложнений при реализации в короткий период», — сказал глава региона в ходе заседания правительства региона.

Воробьев напомнил, что, как правило, школы закрывают с мая, чтобы сделать максимально большой объем работ и успеть открыть их к 1 сентября. Это требует максимального внимания при подборе генподрядчика и, конечно, персонального контроля всех без исключения глав городских округов, подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе посещал Красногорск, где у подрядчика, выполняющего ремонтные работы, был ряд вопросов. В связи с этим губернатор обратил внимание на персональную ответственность главы округа за все, что происходит на объекте.

«То же самое касается глав всех муниципалитетов. Буквально каждый день мы сверяем, сколько человек работает, в каком режиме. И видим, что практически все объекты нуждаются в усилении, более форсированном ходе капитального ремонта. Поэтому прошу внимательно этот процесс сопровождать и провести отдельную работу. Если нужно, с моим участием. Не должно быть задержек», — заключил Воробьев.