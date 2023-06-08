Подмосковье 08 июня 2023, 12:34 Подмосковье выделило более 14 миллиардов рублей на оказание социальных услуг в 2023 году

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Свыше 14 миллиардов рублей выделили в Подмосковье на оказание социальных услуг жителям в 2023 году. Из них почти три миллиарда — на поддержку некоммерческих организаций.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, задача региона — сделать социальную службу более современной и удобной для жителей.

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«Социальные работники всегда находятся рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Оказывают помощь пожилым гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, проявляя при этом свои лучшие качества — отзывчивость, порядочность, ответственность. В наши дни эту благородную профессию выбирают только самые неравнодушные люди», — сказал он.

Получить социальные услуги могут семьи с инвалидами, детьми с трудностями в социальной адаптации, малоимущие и другие категории жителей. Они могут получить обслуживания на дому, необходимое питание и мебель, жилое помещение и многое другое. Кроме того, участники СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в центре «Ясенки» и получить другую поддержку. Для этого необходимо за заполнить заявление на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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