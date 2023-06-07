Важное 07 июня 2023, 12:47 «Подмосковье — это люди, прежде всего». Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в развитие Подмосковья

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Подмосковье — это, прежде всего, люди, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного обращения. Он поблагодарил жителей за то, что каждый так или иначе вносит свою лепту в развитие региона.

«Подмосковье — это, прежде всего, люди, которые живут в наших городах, работают на известных предприятиях, в школах и больницах. Это предприниматели и волонтеры, ученые и воспитатели, наши строители и правоохранители», — отметил губернатор.

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Вместе с тем особая роль сегодня — у военнослужащих, сообщил Андрей Воробьев. В Подмосковье это Софринская и 45-я бригады, Кантемировская и Таманская дивизии, дивизия Дзержинского и другие легендарные подразделения.

И, конечно, сегодня особая роль — у наших военных, которыми мы гордимся, за которых каждый из нас переживает. Андрей Воробьев

Он добавил, что и школьники, и предприниматели, и пенсионеры сегодня поддерживают участников СВО.

«Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение откликнулись, собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и комплектовании всего того, что важно для наших военных», — сказал Воробьев.

Особая задача, по его словам, — оказать внимание семьям бойцов СВО.

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