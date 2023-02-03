Подмосковье 03 февраля 2023, 09:57 Подмосковье восстановит права всех обманутых дольщиков к концу 2023 года

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Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье, которых насчитывается 16,3 тысячи человек, решат до конца 2023 года. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

В 2022 году в правах восстановили 16,4 тысячи дольщиков в 140 жилых домах. Более 14 тысяч из них получили ключи от своих квартир, оставшимся выплатили денежную компенсацию.

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Глава министерства Инна Федотова отметила, что для ведомства важно решить проблему всех дольщиков региона.

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Люди покупали квартиру для себя и своей семьи. Мечтали о собственном жилье, строили планы и не думали, что для них это станет проблемой. Мы должны им помочь. Инна Федотова

В этом году восстановят в правах еще 16,3 тысячи человек. Для более чем 900 из них вопрос уже решили. Кроме того, с участниками долевого строительства регулярно проводят информативную работу. Это встречи, дни открытых дверей, телефонные консультации и другое.

Ранее о восстановлении всех дольщиков в правах заявил губернатор Андрей Воробьев. Такое поручение он дал во время оперативного совещания с силовым блоком.

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